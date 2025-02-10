Гладков рассказал об ударах беспилотников ВСУ по Белгородской области

Гладков: ВСУ ударили дронами по Белгородской области по частным домам и автобусу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал об ударах беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону.

В Волоконовском районе в селе Борисовка два дрона ударили по территории социального объекта, еще один дрон атаковал автобус. В хуторе Плотвянка дрон сбросил взрывное устройство на территорию частного дома. В Белгородском районе в селе Красная Нива при ударе FPV-дрона пробита кровля постройки. В селе Толоконное беспилотник атаковал территорию фермерского хозяйства.

По его словам, пострадавших при ударах нет. Выясняются последствия случившегося.

До этого министерство обороны России сообщило, что украинские военные предприняли неудачную попытку нанести удар по Белгородской области с применением беспилотного летательного аппарата. В заявлении уточняется, что около 11:10 мск в регионе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Краснодарском крае сообщили о падении обломков сбитого дрона на жилой комплекс.