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В России призвали запретить открывать бары и кальянные рядом с храмами

Политолог Ярошенко: нужно ввести запрет на работу баров и клубов рядом с храмами
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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В России нужно запретить открывать бары, клубы и кальянные рядом с храмами. В радиусе 200 метров около религиозных объектов питейных заведений быть не должно, заявил 360.ru политолог Алексей Ярошенко.

По его мнению, работа баров недалеко от храмов – это смешение сакрального и низменного, что выглядит как деградация городской среды. Он призвал запретить открывать их в радиусе 200 метров от церквей, монастырей, мечетей и синагог и других объектов. Такая мера, по мнению политолога, не только гармонизирует городское пространство, но и позволит снизить уровень преступности.

«Государство должно встать на защиту святынь, провести четкую черту между духовным и низменным, защитить нравственность и общественный порядок», — заявил автор инициативы.

Он также предложил ввести строгий контроль и наказание за нарушения этой меры – вплоть до лишения лицензии.

До этого Ярошенко также предложил запретить пропаганду и оправдание коррупции и ввести за это суровое наказание. В том числе он предложил обязать уполномоченные органы следить за различными произведениями, чтобы не допускать в них нормализации взяточничества и казнокрадства.

Ранее в России призвали запретить распитие алкоголя в прямом эфире.

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