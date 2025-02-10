В России призвали запретить распитие алкоголя в прямом эфире

Действующий в России запрет на треш-стримы неэффективен, так как люди находят множество лазеек в законе. Распитие алкоголя в прямом эфире вообще формально не запрещено, поэтому в этой сфере нужно принять новые меры и ужесточить ответственность, заявил депутат Брянской облдумы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Так он в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал случай с 25-летней россиянкой, у которой забрали четырехлетнего сына после пьяного стрима в соцсетях. В полицию сообщила неравнодушная женщина, увидевшая, в каких условиях живет ребенок. Иванов назвал этот инцидент примером полного морального разложения и деградации человека.

«То, что взрослая женщина позволяет себе распивать спиртное на глазах у ребенка, унижая его достоинство и превращая в пособника своего аморального поведения, вызывает глубокое возмущение», — подчеркнул он.

Проблемой является отсутствие формального запрета на распитие спиртного в ходе трансляции, а это уже пропаганда алкоголизма, которая наносит вред всем зрителям, включая детей, добавил депутат. Он призвал установить жесткий контроль за таким контентом и предусмотреть в КоАП ответственность за демонстрацию вредных привычек в эфире. Это уже вопрос заботы о детях, а значит и национальной безопасности, будущего страны, заключил Иванов.

Напомним, полицейские, прибывшие к ведущей пьяного стрима, сочли обстановку в жилище опасной для здоровья малолетнего. Ребенка поместили в Центр семьи «Канский» и оказали ему медицинскую и психологическую помощь. На его мать составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию, воспитанию и защите несовершеннолетних.

В Новосибирске ранее организовали проверку из-за танцев подростков на стримах для китайцев.