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Москвичам рассказали, стоит ли ждать снегопадов до конца зимы

Синоптик Позднякова: снегопады в Москве возможны в конце февраля
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В ближайшие две недели серьезные снегопады в Москве не ожидаются. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, снег не выпадет до 23 февраля, однако, после этого осадки вероятны.

«Во второй половине этой недели, с четверга по субботу, [с 13 по 15 февраля,] возможен небольшой снежок, но это крохи — максимум 1-2 мм, он лишь слегка припорошит землю. Но до конца февраля, и в марте тоже, снегопады вполне возможны. Достаточно одного южного циклона, чтобы выросли сугробы и пейзаж стал зимним», — отметила Позднякова.

Синоптик уточнила, что на наличие снега повлияет траектория южного циклона. При этом она допустила, что он может пройти восточнее от Москвы. Если так произойдет, в столице вместо снега «начнется обвал холода», заключила эксперт.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в конце февраля Москву накроет снегопад, а температура воздуха опустится до -14°C. По его словам, февраль «отработает» снегопадами за «провальную» зиму, что порадует москвичей, желающих продлить лыжный сезон.

Ранее москвичам спрогнозировали аномальную погоду на этой неделе.

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