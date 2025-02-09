Под Киевом нашли преподавателя с переломом черепа, ранее задержанного военкомами

Под Киевом обнаружили избитого преподавателя Львовского национального университета им. Ивана Франко, которого до этого задержали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно информации из столичных пабликов, утром 5 февраля мужчину остановили у Стрыйского рынка во Львове по дороге на работу, доставили в военкомат якобы для обновления учетных данных и заставили его за два часа пройти военно-врачебную комиссию.

Блогер Влад Кононов утверждает, что при этом пострадавший даже не посетил большинство врачей. Когда комиссия узнала о том, что преподаватель страдает от синдрома обструктивного апноэ сна (патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания ночью), ее представитель сказал: «Если сейчас не беспокоит — значит, здоров».

«Его (преподавателя. — «Газета.Ru») незаконно удерживали весь день, оказывали моральное давление, запугивали, выписали повестку и заставили подписать документ, в котором сказано, что он якобы прибыл по собственному вызову», — сообщил Кононов.

Как отмечает газета, позднее преподавателя нашли на обочине дороги под Киевом в критическом состоянии: у него перелом черепа и отек мозга. Прохожий вызвал ему скорую.

В ТЦК отрицают причастность к избиению мужчины. Там заявили, что при проверке документов выяснили, что он не состоял на воинском учете, хотя не имел права на отсрочку, так как в университете работал лаборантом. После прохождения медкомиссии он был признан годным к службе.

«6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой военной подготовки. Никаких противоправных действий к гражданину Бильченко... совершено не было», — заявили в военкомате.

В учебном центре Десантно-штурмовых войск ВСУ, куда мужчина был доставлен из ТЦК, тоже отрицают избиение преподавателя и обвиняют его в том, что он самовольно покинул часть. Там допускают, что травмы мужчина нанес себе сам.

С октября 2024 года мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее в Киеве военкомы стали выхватывать мужчин из автомобилей прямо на ходу.