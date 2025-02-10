В Китае усилят контроль за освещением деятельности Минобороны в сети

Китайские власти с 1 марта усилят меры контроля за распространением информации о деятельности военных в интернете. Об этом сообщили в Министерстве обороны Китая, передает РИА Новости.

Со следующего месяца в Китае вводится контроль за созданием сайтов, посвященных военной тематике, военных колонок на веб-сайтах, а также аккаунтов с информацией о военных в соцсетях. Китайские СМИ считают, что теперь будет сложнее отслеживать развитие вооруженных сил страны.

В новых правилах говорится, что распространяемая информация не должна содержать предвзятый или вводящий в заблуждение контент, который может вызвать у общественности негативное восприятие военных, а также не должна искажать, очернять, фальсифицировать историю Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ее героев, а также подрывать ее единство с народом. В минобороны КНР заявили, что публикуемая информация о ВС должна содействовать поддержанию хорошего имиджа армии, придерживаться правильного политического направления, а также быть ценностно ориентированной.

7 февраля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Китай стремится к доминированию и намерен подорвать господство Соединенных Штатов в мире.

Ранее эксперты спрогнозировали «азартную игру» для армии США из-за Китая.