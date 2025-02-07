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Эксперты спрогнозировали «азартную игру» для армии США из-за Китая

NYT: США нужно изменить подход к модернизации вооруженных сил из-за Китая
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Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force/AP

США необходимо изменить подход к модернизации военных сил для успешной конкуренции с Китаем. Об этом в статье для New York Times (NYT) сообщили директор отдела специальных программ Командования воздушной мобильности ВВС США Максимилиан Бремер и старший научный сотрудник Программы переосмысления большой стратегии США в Центре Стимсона Келли Грико.

«Самая большая проблема для любой армии мирного времени — подготовка к следующей войне. <...> Это азартная игра с огромными последствиями», — говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа столкнется с вызовом со стороны Китая, который впятеро быстрее разрабатывает и вводит в эксплуатацию новое оружие.

2 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Размер пошлин для Мексики и Канады составил 25%, тогда как для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

До этого постоянное представительство Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) заявило, что американские десятипроцентные пошлины на китайские товары мешают двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушают стабильность глобальных цепочек поставок.

Ранее в Китае предупредили США об исходе торговой войны.

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