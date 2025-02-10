Трех бизнесменов обвинили в хищении 300 млн при строительстве в Калининградской области

Трех бизнесменов обвинили в хищении 300 млн на стройке для Минобороны

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении трех бизнесменов, обвиняемых в хищении 300 млн рублей при строительстве объектов для Минобороны в Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СК уточнили, что дело было возбуждено в отношении руководителей ООО «Комплитстрой Групп» и ООО «Атенон» Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова. Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенном организованной группой.

По данным следствия, в Калининградской области планировалось провести строительные работы. Для их выполнения Минобороны заключило контракт с ООО «Комплитстрой Групп» и ООО «Атенон» стоимостью свыше 900 млн рублей. Однако руководители предприятий, как отметили в ведомстве, потратили более 300 млн рублей на сторонние цели.

До этого Министерство обороны РФ потребовало в арбитражном суде почти 56 млн рублей от публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ВСК), руководитель филиала которой обвиняется во взятке в крупном размере в рамках гособоронзаказа. По имеющимся данным, первое судебное заседание пройдет 7 апреля.

Ранее бывший топ-менеджер Военно-строительной компании стал фигурантом еще одного дела.