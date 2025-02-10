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Витрину магазина в Краснодаре выбило взрывной волной от упавшего беспилотника

В Краснодаре выбило витрину магазина одежды, на крышу которого ночью упал дрон
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Telegram-канал РИА Новости

В Краснодаре взрывной волной выбило витрину магазина одежды рядом с многоэтажным домом, на крышу которого ночью упал беспилотный летательный аппарат. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал собственник магазина Владимир.

По словам предпринимателя, сразу после случившегося он прибыл на место и провел там всю ночь. Саму витрину временно занавесили тканью.

Как сообщалось, минувшей ночью в Краснодаре произошло падение дрона на крышу жилого комплекса «Центральный». Обломки беспилотника были разбросаны по проезжей части. Информации о пострадавших не поступало.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА над административным центром региона, в результате чего обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже дома в ЖК «Центральный».

10 февраля в министерстве обороны России заявили, что в течение минувшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских дронов в небе над территорией страны. В частности, семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты в Краснодарском крае.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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