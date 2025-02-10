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В Краснодаре дрон упал на крышу жилого комплекса

В Краснодаре беспилотник упал на крышу жилого комплекса «Центральный»
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Краснодаре произошло падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на крышу жилого комплекса «Центральный». Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

Обломки дрона разбросаны по проезжей части. На место происшествия прибыли полиция и МЧС, которые оцепили территорию.

Отмечается, что после инцидента в жилом комплексе не зафиксировано возгораний, и, по предварительным данным, пострадавших также нет. Жители комплекса самостоятельно эвакуировались.

Также в ночь на 10 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территорией Брянской области. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Германии связали неизвестные БПЛА над базой бундесвера с Россией.

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Атаки БПЛА на Россию
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