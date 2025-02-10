Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал самую частую причину эмоциональных вспышек и раздражительности

Врач Богданов: смартфон может провоцировать эмоциональные вспышки и раздражение
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Постоянное пользование смартфоном, в частности, соцсетями и мессенджерами, может привести к переутомлению с соответствующими изменениями в организме. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил врач-невролог, заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей ФГБУ Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ринат Богданов.

«Идет постоянный входящий поток. С одной стороны, это условно-обезболивающий эффект — отвлечение, а с другой стороны, это переутомление, приводящее к раздражительной слабости, эмоциональным вспышкам, раздражительности, истощаемости, потери работоспособности», — пояснил специалист.

Он посоветовал брать смартфон в руки только с конкретной целью, например, отправить сообщение, а затем откладывать гаджет в сторону. В противном случае можно заработать зависимость.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого перечислила признаки зависимости от смартфона. Среди них потребность проверять уведомления, чувство тревоги или раздражительности при отсутствии доступа к устройству, а также снижение эффективности работы или учебы из-за частого отвлечения на гаджет.

Ранее врач объяснила, как связаны чрезмерное использование гаджетов и депрессия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами