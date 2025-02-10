Врач назвал самую частую причину эмоциональных вспышек и раздражительности

Постоянное пользование смартфоном, в частности, соцсетями и мессенджерами, может привести к переутомлению с соответствующими изменениями в организме. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил врач-невролог, заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей ФГБУ Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ринат Богданов.

«Идет постоянный входящий поток. С одной стороны, это условно-обезболивающий эффект — отвлечение, а с другой стороны, это переутомление, приводящее к раздражительной слабости, эмоциональным вспышкам, раздражительности, истощаемости, потери работоспособности», — пояснил специалист.

Он посоветовал брать смартфон в руки только с конкретной целью, например, отправить сообщение, а затем откладывать гаджет в сторону. В противном случае можно заработать зависимость.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого перечислила признаки зависимости от смартфона. Среди них потребность проверять уведомления, чувство тревоги или раздражительности при отсутствии доступа к устройству, а также снижение эффективности работы или учебы из-за частого отвлечения на гаджет.

Ранее врач объяснила, как связаны чрезмерное использование гаджетов и депрессия.