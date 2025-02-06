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Психотерапевт перечислила тревожные признаки зависимости от смартфона

Врач Крашкина: тревога является признаком зависимости от смартфона
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Доступ к огромному количеству информации и воздействие социальных сетей приводят к эмоциональному напряжению и стрессу, а также притупляют концентрацию и внимание. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Признаки зависимости от телефона могут включать постоянную потребность проверять уведомления, чувство тревоги или раздражительности при отсутствии доступа к устройству, снижение эффективности работы или учебы из-за частого отвлечения на телефон», — рассказала специалист.

Она посоветовала установить временные границы использования смартфона, делать осознанные перерывы и внедрять правило «без телефона», к примеру, вечером.

Психолог Антонио Каленцис до этого предупреждал об опасности использования смартфона сразу после пробуждения.

Он пояснил, что утром мозг находится в состоянии «сонной инерции», когда когнитивные функции еще не полностью восстановились. Проверка телефона и поток уведомлений, по его словам, перегружают префронтальную кору головного мозга, отвечающую за принятие решений и контроль импульсов, вызывая умственное истощение еще до начала дня.

Ранее врач объяснила, как связаны чрезмерное использование гаджетов и депрессия.

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