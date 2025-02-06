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Врач объяснила, как связаны чрезмерное использование гаджетов и депрессия

Врач Крашкина: чрезмерное использование гаджетов может привести к депрессии
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Shutterstock

Чрезмерное использование гаджетов может привести к депрессии. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Исследования показывают, что длительное время, проведенное на социальных платформах, может вызывать негативные чувства и сравнение себя с жизнью других, что приводит к тому, что человек чувствует себя менее успешным и счастливым», — объяснила Крашкина.

Она добавила, что постоянно «залипая» в смартфоне, человек привыкает к нему настолько, что при его отсутствии испытывает сильный дискомфорт. Это говорит о возникновении эмоциональной зависимости от гаджета.

Врач также отметила, что смартфоны мешают качественному сну, поскольку излучение голубого света от экранов подавляет выработку мелатонина (гормона сна).

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