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Собаководам объяснили, что делать, если у питомца пропал аппетит

Кинолог Голубев: если собака плохо ест, нужно пересмотреть ее рацион

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Плохой аппетит у собаки может быть вызван как простой усталостью, так и серьезными заболеваниями, требующими немедленного вмешательства. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В первую очередь, по его словам, необходимо исключить недуги, обратившись в ветеринарную клинику.

Если со здоровьем питомца все в порядке, эксперт посоветовал обратить внимание на его психологическое состояние.

«Постарайтесь минимизировать стрессовые ситуации, организуйте распорядок дня, которого вы будете придерживаться, а также старайтесь кормить собаку в одно и то же время», — отметил Голубев.

Кроме того, важно обратить внимание на рацион собаки, поскольку бывают случаи, когда животное может отказываться от корма одного бренда, но с удовольствием употреблять пищу от другого производителя, добавил специалист.

До этого Голубев говорил, что собакам не нужны разгрузочные дни, если у них нет расстройства пищевого поведения и других проблем с едой. Он предупредил, что голодовка без необходимости может нанести вред питомцу.

Ранее кинолог рассказал, чего не должно быть в рационе у собаки.

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