Кинолог объяснил, как сделать безопасной зимнюю рыбалку с собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в эфире «Радио 1» рассказал, как сделать зимнюю рыбалку с собакой безопасной. В первую очередь, по его словам, важно учитывать характер питомца. Если он слишком активен, следует оставить его дома.

«Помимо опасности получить переохлаждение, провалиться под лед, собака может легко запутаться в леске, схватить пойманную рыбу вместе с крючком или погнаться за уткой. Помните о безопасности любимца, когда продумываете совместный досуг», — сказал Голубев.

Он также посоветовал максимально утеплить питомца, чтобы не допустить переохлаждения, не кормить сырой рыбой во избежание заражения инфекциями, а также беречь от травм.

До этого Голубев предупреждал, что зимой во время прогулок собака может легко поранить лапы, получить обморожение или аллергию из-за реагентов.

Защитить лапы питомца, по его словам, можно с помощью специальной обуви. Если животное наотрез отказывается ее надевать, подойдет защитный крем или воск. Средство необходимо наносить до выхода на улицу на сухие лапы.

Ранее собаководам рассказали, как сделать вечерние прогулки с питомцем безопасными.