Давление в Москве останется выше нормы

Вильфанд: давление в Москве понизится к выходным, но все равно будет выше нормы

Атмосферное давление в Москве опустится к выходным, но все равно будет выше нормы. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ночь на 8 февраля показатель атмосферного давления в столице достиг рекордной отметки — 776 миллиметров ртутного столба.

В данный момент погоду определяет антициклон, поэтому зафиксировано очень высокое давление. Такая ситуация продлится до четверга, 13 февраля, подчеркнул Вильфанд.

«В пятницу давление понизится, но все равно будет примерно на 10 миллиметров ртутного столба выше нормы. С субботы – на 4-5 миллиметров выше нормы», — сказал он.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал, что в столичном регионе до конца недели не ожидается солнечной погоды, но будет достаточно морозно, также пройдет мелкий снег.

Осадки связаны с инверсией в антициклоне, при которой повышается температура, пояснил он.

Ранее жителям Москвы пообещали ранний приход весны.