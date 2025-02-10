Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Давление в Москве останется выше нормы

Вильфанд: давление в Москве понизится к выходным, но все равно будет выше нормы
close
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Атмосферное давление в Москве опустится к выходным, но все равно будет выше нормы. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ночь на 8 февраля показатель атмосферного давления в столице достиг рекордной отметки — 776 миллиметров ртутного столба.

В данный момент погоду определяет антициклон, поэтому зафиксировано очень высокое давление. Такая ситуация продлится до четверга, 13 февраля, подчеркнул Вильфанд.

«В пятницу давление понизится, но все равно будет примерно на 10 миллиметров ртутного столба выше нормы. С субботы – на 4-5 миллиметров выше нормы», — сказал он.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал, что в столичном регионе до конца недели не ожидается солнечной погоды, но будет достаточно морозно, также пройдет мелкий снег.

Осадки связаны с инверсией в антициклоне, при которой повышается температура, пояснил он.

Ранее жителям Москвы пообещали ранний приход весны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами