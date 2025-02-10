Синоптик пообещал москвичам легкие морозы до конца недели

Синоптик Ильин: в Москве до конца недели будет пасмурно и морозно

В столичном регионе до конца недели не ожидается солнечной погоды. Зато будет достаточно морозно, пройдет мелкий снег, который растает не сразу, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Осадки связаны с инверсией в антициклоне, при которой повышается температура. Под этим слоем образуются облака, которые начинают разрушаться при морозе, вызывая мелкий снег. А с учетом похолодания пролежит он до конца недели, пояснил Ильин.

Достигшее максимальных отметок атмосферное давление будет снижаться с четверга по воскресенье и упадет с 777 до 758-760 мм ртутного столба. С завтрашнего дня до пятницы прогнозируется также холодный северный и северо-западный ветер, скорость которого достигнет 3-8 м/с.

В Москве в ближайшее время ночью температура воздуха опустится до -5…-8 градусов, по области до -5…-10 градусов. Днем в столице ожидается -2…-4 градуса, в области до -2…-7 градусов, заключил Ильин.

Напомним, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в конце февраля Москву накроет снегопад, а температура воздуха опустится до -8 градусов днем и до -14 ночью. Февраль «отработает» снегопадами за «провальную» зиму, что порадует москвичей, желающих продлить лыжный сезон, заявил синоптик.

Жителям Москвы ранее пообещали ранний приход весны.