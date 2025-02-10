Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись

Суд официально расторг брак между основательницей Wildberries Татьяной Ким и сооснователем маркетплейса Владиславом Бакальчуком. Об этом предприниматель сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, суд постановил оставить детей Ким. При этом Бакальчук будет обязан выплачивать алименты. Ему также сохранили право видеться с детьми.

«Следующее заседание состоится 18 февраля. Там суд вынесет решение по разделу имущества», — написал Бакальчук.

Ким в свою очередь поблагодарила всех за поддержку.

«Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Обнимаю!», — написала предпринимательница.

О разводе с мужем Ким объявила в июле 2024 года. Это произошло на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

В октябре Ким заявила, что много лет терпела абьюзивное отношение со стороны Бакальчука. Она также заявила, что тот пытался «увезти ее куда-то» и «переписать бизнес».

Во встречном исковом заявлении Бакальчук просил определить место жительства несовершеннолетних детей, произвести раздел совместно нажитого имущества 50 на 50, а также произвести раздел Wildberries и иных компаний, в том числе тех, в которых доли принадлежат ему.

Сооснователь маркетплейса заявил, что Ким просила определить ее долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а его — как 1/7.

Ранее Бакальчуку отказали в передаче активов.