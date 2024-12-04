В сети появились кадры задержания предполагаемых пособников теракта в «Крокусе»

В сети появилось видео задержания в Ингушетии четверых предполагаемых пособников теракта в концертном зале «Крокус сити холле». Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, четверо задержанных являются членами запрещенной в России экстремистской группировки баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ). Как передает Mash, они снабжали исполнителей теракта оружием и боеприпасами, а после — помогали скрыться одному из их пособников.

На опубликованных кадрах отряд правоохранителей вскрывает ворота и заходит во двор, где находятся предполагаемые преступники. Одного из них силовики останавливают у входа, а другого — внутри дома. В конце видео оперативная группа взламывает закрытую дверь и заходит в комнату.

По данным газеты «Известия», полиция задержала 22-летнего Хусена Кулаева, 27-летнего Махмуда Картоева, 28-летнего Мансура Точиева и 35-летнего Магомеда Санталиева. По версии следствия, фигуранты помогали скрываться Батыру Кулаеву — одному из членов группы, которая обеспечила оружием напавших на концертный зал террористов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов и экстремистов.