Задержанному экс-главе районного суда Ингушетии предъявили новые обвинения

Следователи предъявили новые обвинения бывшему председателю Магасского районного суда республики Ингушетия Магомеду Аушеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, возбужденного в отношении мужчины.

«Уголовное дело возбуждено <…> в отношении Аушева Магомеда Хасановича, обвиняемого в двух преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ», — говорится в документах.

Речь идет о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

В настоящее время бывший судья находится под стражей. Его вместе с экс-судьей Верховного суда Ингушетии Сергеем Бойчуком задержали в марте 2024 года по подозрению в получении крупной взятки и вынесении решений в пользу участников запрещенной в стране секты Батал-Хаджи Белхороева.

Как писала газета «Коммерсантъ», взятку должностным лицам передал бизнесмен Адам Картоев. Предпринимателя также взяли под стражу.

По информации журналистов, в 2021 году баталхаджинец Картоев предоставил Аушеву машиноместо стоимостью 600 тыс. рублей. В ответ тогда еще председатель Магасского районного суда Ингушетии поручил Бойчуку пересмотреть уголовное дело, возбужденное в отношении племянника бизнесмена.

Более того, в 2022 году Аушев вмешался в деятельность Назрановского районного суда Ингушетии, рассматривавшего уголовное дело самого Картоева. В то время предпринимателя обвиняли в незаконном хранении взрывчатки.

Ранее в Саратовской области задержали начальника исправительной колонии.