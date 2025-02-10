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Суд оштрафовал россиянина за раздачу исламской газеты

Суд в Курске оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей за раздачу исламской газеты
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Shutterstock

Суд в Курске наказал россиянина за раздачу исламской духовно-просветительской газеты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

Согласно судебным материалам, в декабре 2024 года 27-летний мужчина раздавал мусульманскую газету «АС-САЛАМ» в районе жилого дома на улице Ленина в Курске, не имея на то полномочий. Как указали в суде, таким образом его действия расцениваются как пропаганда «религиозного движения «ИСЛАМ»».

Мужчину признали виновным в административном правонарушении, связанном с незаконной миссионерской деятельностью, и назначили ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

6 февраля стало известно, что театрального режиссера Евгению Беркович этапировали в исправительную колонию № 3 в Костромской области.

Беркович вместе с драматургом Светланой Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса женщины отвергали предъявленные им обвинения. Тем не менее, суд выслушал стороны обвинения и защиты, после чего принял решение отправить обвиняемых в колонию.

В ноябре в Донецке сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонников международной террористической организации. Под стражей оказались иностранные граждане, которые пропагандировали соответствующую идеологию.

Ранее осужденный за теракт в «Домодедово» потребовал компенсации за «нравственные страдания».

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