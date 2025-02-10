Суд оштрафовал россиянина за раздачу исламской газеты

Суд в Курске оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей за раздачу исламской газеты

Суд в Курске наказал россиянина за раздачу исламской духовно-просветительской газеты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

Согласно судебным материалам, в декабре 2024 года 27-летний мужчина раздавал мусульманскую газету «АС-САЛАМ» в районе жилого дома на улице Ленина в Курске, не имея на то полномочий. Как указали в суде, таким образом его действия расцениваются как пропаганда «религиозного движения «ИСЛАМ»».

Мужчину признали виновным в административном правонарушении, связанном с незаконной миссионерской деятельностью, и назначили ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

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