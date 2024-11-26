В Донецке задержали сторонников международной террористической организации

В Донецке в ДНР сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонников международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Донецкой народной республике, передает РИА Новости.

Уточняется, что задержанные оказались иностранными гражданами, которые пропагандировали «идеологию одной из международных террористических организаций».

«Четверо иностранцев, нарушая миграционное законодательство, прибыли на территорию ДНР в целях пропаганды радикального ислама среди местного населения», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что задержанных привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы территории Российской Федерации по решению суда.

25 ноября сообщалось, что в Волгоградской области сотрудники управления ФСБ по региону задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе расследования было установлено, что мужчина переводил деньги с личного счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ.

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