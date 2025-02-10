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Мужчина попал в больницу с повреждением глаза из-за запускавших пиротехнику подростков

В Ленобласти мужчина получил ожоги из-за запускавших пиротехнику подростков
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Ленобласти 20-летний мужчина пострадал из-за действий подростков. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Инцидент произошел в поселке Мга. По данным местных СМИ и пользователей в соцсетях, несовершеннолетние пришли в общественное место и стали запускать пиротехнику. В этот момент рядом находился молодой человек, которого задел один из снарядов.

В результате пострадавший получил термические ожоги и повреждения глаза.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию, он поручил предоставить доклад о результатах проверки.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге подростков поймали с самодельными взрывными устройствами. Предполагалось, что молодые люди запускали пиротехнику, но позже выяснилось, что они взорвали СВУ.

Ранее петарда взорвалась во рту у китаянки, принявшей пиротехнику за конфеты.

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