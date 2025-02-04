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В Петербурге подростки взорвали три СВУ в парке

В Колпино задержали подростков с СВУ
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Freepik.com

В Петербурге подростков поймали с самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Колпино. Школьники, по данным издания, что-то взорвали в парке Урицкого. Увидев вспышку, на место прибыл младший сержант вневедомственной охраны. В результате подростков задержали.

«У школьников при себе оказались три больших цилиндрических предмета, похожих на самодельное взрывное устройство», – сообщается в публикации.

Обоих юношей направили в отдел, после чего передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает 78.ru, молодым людям 14 и 15 лет. На территории парка они взорвали три большие петарды. Однако после экспертизы выяснилось, что «пиротехника» на деле является СВУ.

До этого в Ярославской области ровесники бросили мальчику петарду за шиворот. В результате ребенок получил ожоги шеи. По словам свидетельницы, до этого один из дебоширов кинул пиротехнику рядом с пожилой женщиной.

Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу после опытов с химией на детской площадке.

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