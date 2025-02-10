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Троих подозреваемых в поджогах на ж/д станции задержали в Белгородской области

СК: задержаны трое подозреваемых в поджогах на ж/д станции «Старый Оскол»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Белгородской области задержали троих подростков, которых подозревают в серии поджогов на ж/д станции «Старый Оскол». Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

«В совершении указанного преступления подозреваются молодой человек 2005 года рождения и несовершеннолетние 2007 и 2009 года рождения», — указано в сообщении.

Предполагается, что 6 февраля подозреваемые получили от куратора в мессенджере задание поджечь несколько релейных шкафов на станции. За это им пообещали выплатить денежное вознаграждение. Юноши согласились и, распределив роли, сделали то, о чем их попросили.

8 февраля сообщалось, что житель Подмосковья Артем Чернов признался в работе на Главное управление разведки (ГУР) Украины и организации диверсий на территории России. Подельники Чернова находятся под арестом в СИЗО или задержаны, еще несколько человек пока находятся в бегах, их разыскивают правоохранительные органы.

Ранее в Новосибирске под арест отправили мужчину, склонившего несовершеннолетнего к диверсии.

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