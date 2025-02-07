В Новосибирске под арест отправили мужчину, склонившего несовершеннолетнего к диверсии

В Новосибирске мужчину арестовали за склонение несовершеннолетнего к диверсии

Суд избрал меру пресечения жителю Новосибирска, которого подозревают в склонении к диверсионной деятельности несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

По версии следствия, 24-летний мужчина связался с ним через мессенджер и предложил совершить поджог средства связи за вознаграждение. Школьник выполнил задание.

Мужчину нашли и задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

«Противоправная деятельность новосибирца пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области», – сообщается в публикации.

Сам фигурант сознался в содеянном и раскаялся. Мужчину отправили под стражу на два месяца.

До этого в Пермском крае мужчину задержали за попытку поджога двух административных зданий. Как рассказал сам подозреваемый, сделать это его подтолкнули неизвестные, за диверсию ему обещали вознаграждение. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

Ранее в Казани будут судить подростка за участие в украинской террористической организации.