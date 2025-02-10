Дочь Жириновского рассказала, почему Москва лучше Парижа и Лондона

Дочь Жириновского Боцан-Харченко: Москва комфортнее, чем Лондон и Париж

Дочь бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, глава его фонда Анастасия Боцан-Харченко рассказала, почему Москва лучше европейских столиц. Ее слова приводит журнал «Москвич Mag».

По ее словам, жизнь в Москве комфортнее, чем в европейских городах.

«Отлаженная система доставки почти любых товаров почти в любую точку города, круглосуточная доступность многих служб и сервисов», — сказала она.

Также Боцан-Харченко выделила автоматизацию и цифровизацию в сфере услуг, прежде всего государственных.

Кроме того, говоря о Нью-Йорке, она отметила, что ее не покидает тягостное ощущение, там все временно и преходяще, «что во всех сферах жизни ты постоянный арендатор».

«Мой родной город, моя малая родина — это Москва. И этим все сказано», — отметила дочь Жириновского.

В декабре дочь Жириновского опровергла сообщения о своем выдвижении в Государственную думу РФ.

Ранее в Госдуме объяснили, почему многочисленные «предсказания» Жириновского сбываются.