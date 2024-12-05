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Дочь Жириновского опровергла сообщения о своем выдвижении в Госдуму

Дочь Жириновского заявила, что вопрос о ее выдвижении в Госдуму не стоит

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Кадр из шоу «Малахов»

Вопрос о выдвижении дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко в Госдуму в настоящее время не стоит. Об этом она сама сообщила RTVI.

«Не обсуждался вопрос о моем выдвижении в каком-либо качестве, на какую-либо должность ни в 2026 году, ни когда-либо. Этот вопрос не стоял и не стоит», — сказала дочь политика.

Боцан-Харченко добавила, что сейчас она занимается увековечиванием памяти основателя партии и управлением благотворительным фондом имени В.В. Жириновского.

О выдвижении дочери Жириновского в качестве кандидата от партии на выборах в Госдуму в 2026 году сообщил заместитель руководителя ЛДПР в нижней палате парламента Станислав Наумов. По его словам, списки будут формироваться в 2024 году, и он уверен, что в них войдет Боцан-Харченко.

Позже лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что информация о выдвижении Боцан-Харченко на выборы в Госдуму не обсуждается. Он назвал слухи по данной теме «вбросами».

Ранее в Госдуме объяснили, почему многочисленные «предсказания» Жириновского сбываются.

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