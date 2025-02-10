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Мосгорсуд отказался смягчить приговор автору канала Moscow Calling Андрею Куршину

Суд не стал смягчать приговор Андрею Куршину за фейки об армии
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Андрей Куршин/VK

Мосгорсуд отказался смягчать приговор автору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину (признан в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, Куршину оставили без изменений приговор в 6,5 года колонии общего режима. В суде он сказал, что не имел умысла о распространении ложных сведений об армии и является ветераном ополчения ДНР.

В августе прошлого года суд приговорил администратора канала Moscow Calling к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии согласно п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Также суд лишил Куршина права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на 4 года.

По данным прокуратуры, Куршин с августа 2022 года по январь 2023 года публиковал в администрируемом им открытом «канале одного из мессенджеров» посты, содержащие заведомо ложные сведения о действиях российской армии в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что житель Татарстана второй раз пойдет под суд за дискредитацию ВС РФ в интернете.

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