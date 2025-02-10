Суд приговорил экс-главу «БМФ» к шести годам колонии

Суд приговорил бизнесмена Ляшука к колонии за поставку некачественных рубашек

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего генерального директора компании «БМФ» Бориса Ляшука к шести годам колонии по обвинению в поставке министерству внутренних дел РФ более 350 тысяч некачественных рубашек. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговорить Ляшука к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил решение судья.

В ноябре 2022 года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Ляшука. Бизнесмен обвинялся в мошенничестве при осуществлении поставок обмундирования для сотрудников МВД.

По данным следствия, при пошиве одежды использовались некачественные нити и МВД получило 350 тыс. бракованных рубашек. Ущерб оценили в 564,5 млн рублей. Обвиняемый не признал свою вину.

4 февраля 2024 года Замоскворецкий суд Москвы запросил девять лет колонии и 1 млн рублей штрафа для экс-гендиректора компании «БМФ». Прокурор также заявил, что бизнесмена необходимо лишить права участвовать в тендерах на заключение госконтрактов.

Ранее в Новосибирске бизнесмен обманул людей на 10 млн рублей и уехал в Таиланд.