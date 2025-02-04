Фигуранту дела о бракованной форме для МВД запросили 9 лет колонии

Бизнесмену Ляшуку запросили 9 лет по делу о поставке некачественных рубашек МВД

Замоскворецкий районный суд Москвы запросил девять лет колонии и 1 млн рублей штрафа для экс-гендиректора компании «БМФ» Бориса Ляшука за мошенничество при поставке формы для сотрудников МВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокурор заявил, что бизнесмена необходимо лишить права участвовать в тендерах на заключение госконтрактов. В ходе расследования из 30 региональных подразделений МВД была изъята форма и проведено более 200 физико-химических судебных экспертиз.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении Ляшука, который обвиняется в мошенничестве при осуществлении поставок обмундирования для сотрудников МВД.

По данным следствия, при пошиве одежды использовались некачественные нити и МВД получило 350 тыс. бракованных рубашек. Отмечается, что ущерб оценили в 564,5 млн рублей. Обвиняемый не признал свою вину.

Обвинения в отношении бизнесмена были выдвинуты в декабре 2021 года.

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