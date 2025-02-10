В Новосибирске бизнесмен обманул людей на 10 млн рублей и уехал в Таиланд

В Новосибирске мужчину осудили за мошенничество на 10 млн рублей

В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который обманул десятки людей в России и уехал в Таиланд. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в период с марта 2019-го по январь 2020 года мужчина публиковал объявления о продаже телефонов и других устройств, но занижал цену. Покупатели оплачивали товар, но желаемого не получали.

Всего от действий предпринимателя пострадали более 200 человек, всего они отдали ему более десяти миллионов рублей.

«В ходе предварительного расследования обвиняемый скрылся от органов следствия, был объявлен в международный розыск», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что фигурант разбирательства уехал в Таиланд, позже его экстрадировали в Россию. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к лишению свободы на два года и четыре месяца, которые он проведет в колонии общего режима.

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