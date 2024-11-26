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В Челябинской области девушка оставила своего новорожденного ребенка в мусоре

Ura.ru: в Пласте 16-летняя девушка родила и оставила младенца в мусоре

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Depositphotos

Жительница Пласта в Челябинской области оставила новорожденного ребенка на мусорке и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Девушке 16 лет, мотив ее действий неизвестен.

«Непонятно, зачем она это сделала. То ли испугалась, то ли еще что», — заявил источник.

Как сообщает 74.ru, 16-летняя мать родила девочку, после обнаружения пострадавшей в отходах спасти ее не удалось.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело, в рамках закона за подобное преступление предусмотрено до четырех лет лишения свободы. Известно, что подозреваемая жила в общежитии Учебного городка.

По данным издания, это не первый подобный случай за последнее время. Так, в начале ноября 32-летнюю женщину задержали после обнаружения ребенка. По данным СК, россиянка родила ребенка в бане, затем положила ребенка в пакет и бросила в помещении без отопления. Младенец замерз.

При этом после родов женщина все же обратилась в больницу, так как ей стало плохо. После того, как о произошедшем стало известно, правоохранители задержали россиянку.

Ранее в Омской области мать выбросила новорожденного в мусорный контейнер.

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