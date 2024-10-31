В Донецке мать выкинула новорожденного ребенка в мусорный контейнер

Жительница Донецка предстанет перед судом за то, что выбросила ребенка в мусор. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, россиянка из города Енакиево оставила в контейнере для отходов местного кафе новорожденного ребенка. Позже сотрудник коммунальной службы, выгружая содержимое, обнаружил младенца. Спасти пострадавшего не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Во время следственных мероприятий выяснилось, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

Мать пострадавшего оперативно разыскали и задержали. О том, почему женщина так поступила, не сообщается.

Сотрудники СК уже провели все необходимые мероприятия, которые помогли собрать доказательную базу. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Петербурге мать двоих детей родила третьего в роддоме, после чего без разрешения специалистов ушла из него. Спустя несколько часов она оставила мальчика на асфальте около дома в центре города.

Ранее мать из Курска сдавила младенцу горло поясом из-за страха не справиться с воспитанием.