Россиянин получил 3,5 года колонии за оскорбление сестры бойца СВО

Ставропольский суд приговорил мужчину к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление сестры участника спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале CК по региону.

«Приговором суда 39-летний житель села Казьминского признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент, о котором идет речь, произошел в селе Казьминском 25 июля прошлого года. Между осужденным и женщиной произошел конфликт возле продуктового магазина на почве «неприязненных отношений к брату потерпевшей». В ходе ссоры осужденный оскорбил женщину по национальному признаку и угрожал ей физической расправой.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

До этого суд в Севастополе приговорил 47-летнего местного жителя к 12 годам колонии за финансовую поддержку украинской армии.

По версии следствия, он поддерживал украинских националистов и, находясь в Испании в 2023 и 2024 годах, регулярно переводил деньги ВСУ. Затем он приехал в Севастополь, где его задержали.

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