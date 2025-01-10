Россиянка матом прокомментировала плакат с бойцом СВО

Жительница Иркутской области выложила на своей личной странице в соцсети видео, в котором она в неуважительной манере комментирует плакат с бойцом, не вернувшимся из зоны СВО. Ролик быстро разошелся по местным пабликам и вызвал негодование подписчиков. В частности, его опубликовал Telegram-канал «Взгляд Иркутска».

На видео женщина, проходя мимо билборда в Усть-Куте, с использованием нецензурной лексики высказывается о деятельности военнослужащего, обесценивая его заслуги.

«Какой кошмар! Девушка, а одни маты», «Родным и близким героя извинения от нас, что есть такие женщины», «Нужно наказывать таких людей», — заявили подписчики в комментариях к посту.

Через некоторое время женщина разместила другой ролик, в котором признала, что выложила «видео, порочащее Вооруженные силы РФ», и попросила прощения у родственников бойца и полка, в котором мужчина служил.

Ранее россиянин оскорбил участников СВО и стал фигурантом уголовного дела.