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Жителя Севастополя посадили на 12 лет за перевод денег ВСУ

Суд приговорил переводившего деньги ВСУ севастопольца к 12 годам колонии
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд в Севастополе приговорил 47-летнего местного жителя к 12 годам колонии за финансовую поддержку украинской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ в Крыму.

«Назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении.

Мужчина имеет гражданство как РФ, так и Украины. По версии следствия, он поддерживал украинских националистов и, находясь в Испании в 2023 и 2024 годах, регулярно переводил деньги ВСУ. Затем он приехал в Севастополь, где его задержали.

7 февраля Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор заочно наемнице из Грузии Гванце Гелашвили, которая воюет на стороне ВСУ. С 2022 года женщина добровольно вступила в украинское военизированное формирование и выполняла приказы вышестоящих командиров. Она за деньги участвовала в боях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также Вооруженных Сил России.

Ранее в России заочно осудили командира ракетной бригады ВСУ.

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