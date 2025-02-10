Врач предупредила о скрытой опасности газировки из недружественных стран

Постоянное потребление сладкой газировки приводит к физической зависимости, убеждена врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Это объясняется большим количеством сахара и содержанием наркотических веществ, заявила она в пресс-центре НСН.

«В отношении газировки из недружественных стран я сторонник запрета. Как врач я понимаю, насколько быстро они вызывают физическую зависимость, потому что содержат экстракты фактически наркотических веществ», — утверждает Мухина.

Что касается содержания сахара в «Кока-коле», то, по ее словам, оно достигает 10 граммов на 100 миллилитров, а в одной баночке – 10 граммов на 100 миллилитров или 12 чайных ложек, заключила диетолог.

До этого сообщалось о зависимом от сладкой газировки мужчине, который ежедневно выпивает 18 литров этого напитка. Так, утро он начинает с четырех банок Dr. Pepper, утверждая, что ему «нужен этот кофеин».

Психиатр-нарколог ранее раскрыл опасный эффект кока-колы при похмелье.