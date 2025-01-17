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Зависимый от газировки мужчина выпивает по 18 литров сладкой воды в день

Daily Mail: в США мужчина выпивает по 18 литров газировки в день
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Зависимый от газировки мужчина выпивает по 18 литров сладкой воды в день, пишет Daily Mail.

Стив Кинин, житель штата Юта, рассказал о своей зависимости — ежедневно он выпивает 18 литров газированных напитков. Мужчина признался, что начинает каждое утро с четырех банок Dr. Pepper, утверждая, что ему «нужен этот кофеин».

Американец также добавляет еще три литра газировки в «мега-бутылку», которую выпивает по пути с тренировки. Даже во время занятий фитнесом Стив тоже пьет сладкую воду. Вернувшись домой, он выпивает еще пару банок Dr. Pepper и несколько банок другого лимонада.

Некоторые комментаторы и пользователи соцсетей выразили опасения, что у Кинина может развиться диабет из-за потребления тысяч лишних калорий. Работник скорой помощи отметил, что такая привычка может привести к «почечной недостаточности», а стоматолог добавил, что зубная эмаль Стива «покинула здание».

Впрочем, сам мужчина пока не видит поводов для беспокойства, сообщив, что около 50 процентов его «нормы» приходится на диетические газировки, в которых якобы меньше сахара.

Ранее ученые назвали самые опасные для сердца сладкие продукты.

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