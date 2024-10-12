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Психиатр-нарколог раскрыл опасный эффект кока-колы при похмелье

Психиатр-нарколог Холдин: кока-кола при похмелье может спровоцировать инфаркт

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Freepik.com

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог подмосковного минздрава Виталий Холдин заявил, что употребление кока-колы при похмелье может спровоцировать инфаркт. Его слова приводит агентство «Москва».

Он отметил, что напиток содержит кофеин, который стимулирует работу сердца и поднимает уровень артериального давления.

«При похмельном синдроме это может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и привести к инфаркту», — сказал врач.

Также он отметил, что при похмелье нельзя принимать слабоалкогольные коктейли и энергетические напитки.

Специалист также прокомментировал популярный в соцсетях коктейль от похмелья на основе кока-колы, рассола, маринованных огурцов и перца халапеньо. Холдин сказал, что повторять этот рецепт опасно, так как халапеньо с похмелья может привести к язве желудка.

Директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее рассказал о самых опасных алкогольных напитках. К ним он отнес, в частности, водку и пиво.

Ранее ученые выяснили, почему пиво опаснее крепких напитков.

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