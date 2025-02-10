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В Сингапуре арестовали планировавшего теракты сторонника «Превосходства Восточной Азии»

В Сингапуре арестовали экстремиста, готовившего теракт против мусульман
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Shutterstock

В Сингапуре арестовали 18-летнего юношу, который называл себя «сторонником превосходства Восточной Азии» и готовил теракт в отношении мусульман в одном из азиатских государств. Об этом cообщает официальный сайт МВД Сингапура.

«Ли Синцю был радикально увлечен идеологией ультраправого экстремизма и стремился совершать нападения на малайцев и мусульман в Сингапуре. <…> Ли называл себя «сторонником превосходства Восточной Азии», веря в господство китайцев, корейцев и японцев. Он наткнулся на эти идеи этнического превосходства в интернете, когда искал ультраправый экстремистский контент, и проникся ими, учитывая его китайское происхождение и неприязнь к мусульманам», — говорится в сообщении.

По версии следствия, арестованный много раз смотрел ролик с нападением ультраправого австралийца Брентона Тарранта на мечети в новозеландском Крайстчерче в 2019 году, когда жертвами теракта стали более 50 человек. Также известно, что Синцю играл за персонажа Тарранта в онлайн-игре, установив дополнительные модификации. В сентябре 2024 года Ли Синцю сделал татуировку с изображением нацистского эзотерического символа.

Юноша якобы утверждал, что не мог бы совершить теракт в одиночку. Однако признал, что принял бы участие в нападениях вместе с лицами, с которыми познакомился в Сети. Якобы они готовили теракт в мечети в Сингапуре, который бы напоминал трагедию в Новой Зеландии. Арестованный хотел во время нападения вести прямую трансляцию, уточнили в МВД Сингапура.

До этого стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу журналистки Надежды Кеворковой об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram.

Ранее в РФ признали законным приговор актеру Алексею Панину по делу об оправдании терроризма.

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