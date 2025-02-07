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В России иностранца осудили на 20 лет по делу о гибели людей от отравления наркотиками

В Астрахани иностранца осудили из-за гибели 10 человек от отравления наркотиками
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Советский суд Астрахани признал иностранного гражданина виновным и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков, которыми весной прошлого года отравились 35 человек, 10 из них — погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

С 8 по 11 мая 2024 года в разных частях Астрахани были найдены тела 10 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, все они скончались от отравления наркотиками. Кроме того, 25 человек были доставлены в больницы с признаками отравления.

«Советский районный суд Астрахани вынес приговор гражданину Кыргызской Республики, признав его виновным в 32 преступлениях по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков организованной группой) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

5 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил снизить возрастную планку для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.

Ранее девятиклассник начинил конфеты наркотиками и пытался пронести знакомому в СИЗО.

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