Захарова посоветовала экс-президенту Финляндии посетить мавзолей Ленина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-президент Финляндии Саули Ниинистё в своем докладе для Евросоюза привел фейковую цитату Владимира Ленина, посоветовав ему прочесть полное собрание сочинений или посетить мавзолей. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

Представитель МИД обратила внимание на доклад «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы», в котором Ниинистё привел фейковую цитату Ленина: «Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь». Как указала Захарова, впервые ее использовал журналист из США Джо Элсоп в 1970 году, а популяризировал Ричард Никсон.

В связи с этим она напомнила, что экс-президент Финляндии неоднократно прибегал к фейкам. В частности, в 2014 году он выдумал «старинную русскую пословицу» о казаках, которой никогда не существовало, указала представитель МИД РФ. Захарова подчеркнула, что экс-президент Финляндии мог проводить элементарную проверку фактов.

«Тем более, что полное собрание сочинений Владимира Ленина в 55 томах давно выложено в сети. Если в Хельсинки из-за их проблем с подводными кабелями Интернет совсем забарахлил, готовы направить ссылку посольству Финляндии в Москве», — говорится в публикации.

Захарова также посоветовала обратиться к постановлению СНК о признании государственной независимости Финляндии, которое подписал Ленин. Кроме того, к публикации она приложила график работы мавзолея «специально для бывшего президента Финляндии».

Ранее нейросеть не смогла создать «НейроЛенина» из-за цитат в его книгах.