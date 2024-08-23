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Экс-премьер РФ заявил о необходимости решить вопрос с некрополем у Кремлевской стены

Экс-премьер Степашин: вопрос с захоронениями у Кремлевской стены требует решения

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Stanley Kalvan/Shutterstock

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея не нужно, но, при этом, вопрос о захоронениях у Кремлевской стены требует решения. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Красная площадь сейчас — место для гуляний. Зимой катки, книжный салон замечательный, ярмарки, песни, концерты. <...> А рядом могилы, погосты, кладбища. Вот это не по-людски», — сказал Степашин, отметив, что в свое время этот вопрос обязательно будет разрешен.

При этом «ворошить тему» с перезахоронением Ленина политик считает неправильным, потому что, на его взгляд, мир изменился, и думать об этом вопросе следовало в 1991 году.

Некрополь у Кремлевской стены — это мемориальное кладбище, в котором покоятся государственные, партийные и военные деятели СССР, участники Октябрьской революции, а также известные коммунисты-иностранцы по типу Клары Цеткин.

В 2024 году прошло ровно 100 лет со дня захоронения Ленина. О том, каким проходило это историческое событие, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько месяцев бальзамировали Ленина.

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