Россиянка сломала семь ребер, врезавшись на тюбинге в дерево

В Сланцевском районе Ленинградской области женщина получила серьезные травмы, врезавшись на тюбинге в дерево. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в деревне Бор. 47-летняя женщина каталась на тюбинге, привязанном к квадроциклу, и врезалась в дерево. Пострадавшую экстренно госпитализировали, у нее диагностированы переломы семи ребер и гематомы, состояние пациентки медики оценивают как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Красноярске 16-летний подросток попал в больницу, врезавшись на тюбинге в камень. 16-летний юноша катался на тюбинге с необорудованной горки. Во время спуска «ватрушку» занесло, подросток на полной скорости влетел в камень и ударился головой. Пострадавшего экстренного госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ему сделали операцию. Подробности о состоянии красноярца неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит региональный Следственный комитет.

Ранее в Чебоксарах подросток получил открытый перелом челюсти, катаясь на коньках.