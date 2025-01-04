Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка сломала семь ребер, врезавшись на тюбинге в дерево

78.ru: в Ленобласти женщина сломала семь ребер, катаясь на тюбинге
close
Shutterstock/Petr Smagin

В Сланцевском районе Ленинградской области женщина получила серьезные травмы, врезавшись на тюбинге в дерево. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в деревне Бор. 47-летняя женщина каталась на тюбинге, привязанном к квадроциклу, и врезалась в дерево. Пострадавшую экстренно госпитализировали, у нее диагностированы переломы семи ребер и гематомы, состояние пациентки медики оценивают как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Красноярске 16-летний подросток попал в больницу, врезавшись на тюбинге в камень. 16-летний юноша катался на тюбинге с необорудованной горки. Во время спуска «ватрушку» занесло, подросток на полной скорости влетел в камень и ударился головой. Пострадавшего экстренного госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ему сделали операцию. Подробности о состоянии красноярца неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит региональный Следственный комитет.

Ранее в Чебоксарах подросток получил открытый перелом челюсти, катаясь на коньках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами