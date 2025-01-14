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Восьмилетняя девочка попала в реанимацию, упав с ватрушки в Петербурге

78.ru: в Петербурге девочка упала с ватрушки и попала в реанимацию
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Shutterstock/Petr Smagin

В Петербурге восьмилетняя девочка попала в реанимацию, упав с ватрушки во время катания. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на Гаврской улице, когда ребенок катался на ватрушке в сопровождении своего дяди. Девочка упала с тюбинга и ударилась спиной.

В результате ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее ушиб спинного мозга, чувствительность ног удалось восстановить. Состояние малолетней оценили как тяжелое и поместили ее в реанимацию.

По факту случившегося проводится проверка. Мать пострадавшей рассказала, что на горке, где каталась девочка, был небольшой трамплин. Ребенок упал и понял, что не может пошевелить ногами.

Ранее десятилетний мальчик попал в реанимацию после катания на ватрушке в Петербурге.

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