Юрист оценил, введут ли в России четырехдневку

В России скорее всего не будут вводить четырехдневную рабочую неделю. Таким мнением в беседе с RuNews24.ru поделился юрист Алексей Воробьев, комментируя соответствующий законопроект.

По его мнению, большинство депутатов Госдумы не поддержат этот документ, потому что сейчас российские работодатели предлагают соискателям различные варианты трудоустройства, включая гибкий график, совместительство и сменный график работы.

«Кроме того, работодатель даже подстраивается под конкретного сотрудника, если он заинтересован в его работе. Так устроен нынешний рынок труда и здесь все законно. В то же время действующее законодательство не запрещает переход на четырехдневную рабочую неделю. Согласно Трудовому кодексу, максимальная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов. Однако о минимальной продолжительности ничего не говорится», — сказал Воробьев.

В связи с этим перейти на четырехдневку возможно и сейчас, до принятия соответствующего закона, заключил юрист.

7 февраля депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила о возможном переходе на 36-часовую рабочую неделю в РФ. По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен, однако внесен на рассмотрение в Госдуму он будет только после окончания СВО. Перейти на новый график, вероятно, смогут сотрудники сферы торговли и офисные работники.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе.