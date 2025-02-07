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Депутат допустила переход на 36-часовую рабочую неделю в России

Депутат Бессараб заявила о возможном переходе на 36-часовую рабочую неделю в РФ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила о возможном переходе на 36-часовую рабочую неделю в РФ. Ее слова приводит «Лента.ру».

По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен, однако внесен на рассмотрение в Госдуму он будет только после окончания СВО. Перейти на новый график, вероятно, смогут сотрудники сферы торговли и офисные работники.

«Это не касается работников различных производств, потому что это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции», — отметила она.

Бессараб отметила, что сокращение рабочей недели в странах Европы показало, что работники при новом расписании работают эффективнее и быстрее выполняют рабочие задачи, чтобы быстрее освободиться.

«Уверена, многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте: сегодня наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей», — рассказала она.

27 января сообщалось, что в Великобритании 200 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее депутат Нилов допустил постепенный переход России на 4-дневную рабочую неделю.

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