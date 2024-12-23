В России придумали способ ограничить продажу подделок на маркетплейсах

«Известия»: в России предложили обязать маркетплейсы не продавать контрафакт

Российские производители различных товаров и профильные ассоциации обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обязать отечественные маркетплейсы снимать с продажи контрафактную продукцию по просьбе правообладателя, пишет газета «Известия».

Как уточняет издание, в том числе к премьеру обратились представители Ассоциации производителей и продавцов бытовой техники и электроники (РАТЭК), Ассоциации анимационного кино, Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

Инициаторы считают необходимым обязать онлайн-ретейлеров создавать личные кабинеты правообладателей. При помощи этого последние могли бы подавать жалобы операторам маркетплейсов. После рассмотрения таких споров контрафактную продукцию можно будет блокировать без судебного решения.

На прошлой неделе член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения АЮР Борис Единин сообщил, что алгоритмы анализа потребительского поведения используются операторами маркетплейсов для манипуляции выбором потребителя, что создает риски нарушений прав потребителей и завышения цен.

Ранее российский техноблогер сравнил фейковый iPhone за 12 тысяч рублей с оригинальным.