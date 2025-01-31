Россиян предупредили о росте контрафакта на маркетплейсах

На маркетплейсах растет объем контрафактной продукции, что напрямую связано с расширением интернет-торговли. За прошлый год в онлайн-магазины реализовали продукцию на 11 триллионов рублей. Справиться с проблемой подделок помогут несколько методов, в том числе – расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, рассказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в интервью «Парламентской газете».

Прирост контрафактного товара идет параллельно с ростом интернет-торговли. Так, если в 2023 году на онлайн-площадках было реализовано продукции на 7,6 триллиона рублей, то в прошлом году этот показатель вырос на 50% до 11 триллионов рублей, отметил Гутенев.

«Одним из основных элементов борьбы с контрафактом является маркировка, которая внедрена по 24 группам различных товаров. Она позволяет обеспечить прослеживаемость, достоверность поступающих товаров», — пояснил он.

В прошлом году в тестовом режиме запустили обязательную маркировку еще на семь видов товаров, в том числе парфюм, косметику, бытовую химию, так как в этом сегменте фальшивок очень много, привел пример депутат. Он также напомнил о принятом законе, позволяющем россиянам проверять подлинность продукции в реестре сертификатов. Доступен этот инструмент станет осенью будущего года и, как предполагается, позволит навести порядок на маркетплейсах.

Кроме того, Гутенев напомнил, что разработал отдельный законопроект о работе маркетплейсов. В том числе к работе над ним привлекли представителей Общества защиты прав потребителей, торговых сетей, онлайн-ретейлеров. Документ планируется доработать и «перевнести» на рассмотрение, подчеркнул парламентарий.

Напомним, маркетплейсы обяжут отображать в карточках товаров информацию о наличии у них маркировки «Честный знак», а также предоставят им доступ к Госреестру товарных знаков и знаков обслуживания. Ожидается, что эти меры защитят граждан от контрафакта и повысят прослеживаемость товаров, реализуемых через онлайн-площадки.

Ранее правительство обновило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.